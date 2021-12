Virgin Tonic : Une table de chevet, une cravache... top des objets les plus insolites oubliés dans les Uber

On ne va pas se mentir, nous avons tous eu un besoin de Uber (au moins une fois dans nos vies). Une soirée trop arrosée, une journée chargée, une ampoule au pied ou tout simplement la flemme, il y a toujours une bonne raison de se tourner vers Uber. Si les chauffeurs nous sauve régulièrement la vie, ils retrouvent parfois des objets plus qu'insolites. Ce matin dans le Virgin Tonic, on fait le tour des objets les plus insolites laissés dans les voitures.

Top des objets insolites oubliés dans les Uber

Une cravache

Une table de chevet

Une alliance

Un sac de course rempli à craquer de fromages

Des fléchettes professionnelles

Un spray à la menthe

Une roue de secours

Un bocal de cornichons français

Une sangle en cuir très clair argentine qui sert pour les taureaux

Des plots plats pour le sport

Un caddie de courses

Un élastique de fitness

Une trottinette électrique

Une paire de Prada

Une robe de mariée

Et vous, vous avez déjà oublié quelque chose ?