Virgin Tonic : Un robot aspirateur s'échappe d'un hôtel et fugue pendant 24h

Ce matin, le Virgin Tonic nous emmène à Cambridge et, plus précisément, à l'hôtel Travelodge d’Orchard Park - d'où s'est échappé un robot aspirateur. Avant d'envisager une "fugue" de l'appareil, le directeur de l'hôtel s'est d'abord imaginé un vol : selon lui, ces petits objets « sentent normalement le bord à l’entrée [de l’hôtel] et se retournent », précise t-il. Or, l'hypothèse du vol n'a pas mis longtemps a été écartée : "Le robot disparu n’est compatible qu’avec la station d’accueil et la station de recharge de l’établissement, ce qui le rend rapidement « inutile » hors de l’hôtel", lit-on notamment dans les colonnes de 20 minutes.

La fugue de l'aspirateur

Il ne faudra pas longtemps au personnel de l'établissement pour se mettre à la recherche du robot et, sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui se sont exprimés sur ce que les internautes appellent le « soulèvement des machines ». 24 heures après sa disparition, l'appareil est finalement ré-apparu : un agent d'entretien de l'hôtel l'a notamment récupéré dans "une haie de la ville" : l'équipe précise que, maintenant, l'aspirateur est « assis joyeusement sur une étagère avec le reste de sa famille d’aspirateurs robots ».

Plus que de peur que de mal, donc !