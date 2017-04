Une pluie de tequila, ça vous dit ?

On en a parlé ce matin dans la matinale Virgin Tonic, certains établissement touristiques au Mexique vont devenir bien alcoolisés après la mise en place du projet complètement fou du ministère du tourisme au Mexique. Il s’agit d’une invention dite artistique qui consistera à provoquer une pluie de tequila qui tombera alors du ciel sur des hôtels, restaurants et discothèques au Mexique par le biais d’une machine vraiment spéciale. Poisson d’avril ou non ? Le dispositif a pour but d’attirer plus de touristes dans le pays et a déjà un prototype installé dans une galerie d’art à Berlin en Allemagne qui ne fonctionne que quand il pleut dans la ville.

Imaginez vous faire le plein de tequila en levant uniquement votre verre, il ne vous manquera plus que de vous saisir de votre quartier de citron et de votre sel pour une soirée endiablée ! Attention néanmoins à ne pas vous en mettre plein les yeux, le tequila ça ne pique pas uniquement la gorge… Convaincus par cette nouvelle invention ? On attend de la voir de nos propres yeux pour l’approuver complètement !