Virgin Tonic : Une plaque d'égout est devenue l'objet le plus rapide jamais lancé par l'homme

Vous le savez, parfois, Clément aime nous enfumer. Le principe ? Il recherche les news les plus insolites de la toile et nous met au défi de démêler le vrai du faux. Et justement, ce matin, il nous parle d'une plaque d'égout qui, vous allez voir, est devenue l'objet le plus rapide jamais lancé par l'Homme. On vous explique.

D'abord, il faut se remettre dans le contexte : si vous étiez attentif(ve) pendant vos cours d'histoire, alors peut-être savez vous que les rapports entre l'URSS (la Russie d'aujourd'hui) et les USA, l'entente n'a pas toujours été cordiale. On le sait, les Américains sont les premiers à avoir mis un pied sur la lune. De leur côté, les Russes "détiennent le record du premier engin placé en orbite autour de la Terre en date du 4 octobre 1957, avec Spoutnik 1", explique le média Oh Chouette. Mais, une plaque d'égout pourrait tout changer : en 1957, les USA ont lancé près de 29 essais "dans le but d’étudier et de contenir les retombées radioactives d’une explosion souterraine des bombes nucléaires". Or, une légende urbaine voudrait que les américains soient peut-être les premiers à avoir envoyé un satellite artificiel... un satellite qui s'avère être une plaque d'égout.

Une plaque d'égout propulsée dans le ciel

"Le 27 août 1957, un mythe a vu le jour suite à un tir accidentel, mais la plaque en question ne fut jamais retrouvée, et il n’existe aucune preuve certifiant qu’elle ait effectivement traversé l’atmosphère", précise Oh Chouette. Selon certains calculs, la plaque aurait été lancé à 200 000 km/h...