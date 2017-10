Virgin Tonic : Une pizzeria cambriolée et dévalisée en pleine nuit par... 3 ours !

Tous les matins, Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic vous offrent votre loyer, mais ce n'est pas tout ! Afin de vous réveiller dans la joie et la bonne humeur, l'équipe vous dévoile des news insolites et s'adonne à des jeux hilarants. Alors qu'on apprenait ce matin que 10 français sur 100 souffrent d'éreutophobie, on vient de découvrir une histoire des plus surprenantes ! Dans la nuit du dimanche au lundi 9 octobre, le propriétaire d'une pizzeria d'Estes Park, dans le Colorado, découvre son restaurant totalement ravagé. Pensant qu'il s'était fait cambrioler, il découvre en regardant les vidéos de surveillance que ses malfaiteurs ne sont autre qu'une famille d'ours affamés !

Les ours sont entrés dans la cuisine du restaurant en pleine nuit, par le biais d'une fenêtre qu'ils ont pris le soin de casser, précise la chaîne CBS News. Après avoir ouvert les frigos et fouillé dans les poubelles, la maman ours ainsi que ses deux oursons se sont fait un vrai festin ! CBS News précise : "Les intrus ont choisi leurs aliments avec soin. Dès la fin du mois d'août, les ours noirs entrent dans une période 'd'hyperphagie' où ils cherchent à stocker des calories et à prendre du poids avant l'hibernation." Des spécialistes du Parc du Colorado ajoutent : "C'est une période où les ours se nourrissent avec frénésie". Drôle d'histoire !