Virgin Tonic : Une pétition pour le retour des "véritables" Figolu en rayon !

On ne va pas se mentir : il n'y a rien de pire que de se balader dans les rayons et de constater que nos gâteaux favoris ne sont plus vendus. On a tous fait face à ce drame une fois dans notre vie et visiblement, certains sont prêts à ne rien lâcher : les amateurs de Figolu ont décidé de lancer une pétition pour le retour de leurs biscuits favoris en rayon. "Une pétition « pour le retour du véritable Figolu dans les rayons » adressée à Mondelez International, propriétaire de la marque nantaise LU, a été relayée par David B., un amateur visiblement au bout du paquet", explique Le Parisien.

pour le retour des figolu

Et ce n'est pourtant pas la première fois que le produit change. Mais visiblement, ça ne plait pas à tout le monde : « J’en ai acheté au moins 2184 paquets dans ma vie. En plus ils sont nés en 1961, comme moi. J’ai fait l’Étape du Tour, des Marathons, toute ma vie sportive, je la dois au Figolu. Et je les abandonnerai ? », raconte Benoît, un consommateur Parisien. Le Figolu n'est donc pas qu'un simplee biscuit, c'est le symbole d'un souvenir. Les consommateurs auront-ils gain de cause ? Réponse d'ci quelques temps !

Et vous, quels étaient vos gâteaux favoris ?