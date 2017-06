Virgin Tonic : Une moto roule seule sur l'autoroute, on a l'explication ! (VIDEO)

Si vous suivez les médias, alors vous avez forcément vu cette moto rouler seule sur l'autoroute. On vous l'accorde, c'était flippant : loin de nous l'idée d'imaginer un quelconque phénomène paranormal mais vous admettrez que c'est étrange. Pour rappel, la vidéo montrait une moto roulant sans conducteur sur l'autoroute. Quelque jours après que la vidéo ait été rendue virale, on a enfin l'explication. Non, aucune histoire de fantôme à l'horizon.

On vous remet dans le contexte. Sur l'autoroute, à hauteur de Maison Alfort, un automobiliste a été témoin de cette drôle de scène. En fait, selon le Parisien, il s'agissait d'un jeune motard d'une vingtaine d'années : après une collision avec une voiture, ce dernier a été blessé au bras. A cause du choc, la moto a continué sa course seule sur quelques kilomètres- sans aucune explication. Vous ne devriez plus la voir circuler seule sur la route, la moto est maintenant dans un garage parisien.