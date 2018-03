Virgin Tonic : Une majorité de femmes seraient prêtes à tromper leur conjoint si...

Vous le savez, dans le Virgin Tonic, on aime les sondages. Quand on ne se penche pas que les prénoms portés en majorité par les maires du Nord de la France, on pense adultère - oui, on passe souvent d'un extrême à l'autre. Et ce matin, on s'intéresse au femmes prêtes à tromper leur conjoint.

Visiblement, une femme sur quatre (soit près de 23% des femmes interrogées) serait prête à tromper son conjoint si personne n'est au courant. En ce qui concerne les raisons qui pourraient pousser les femmes à l'adultère, le critère principal reste le physique. Alors messieurs, vous voilà prévenus !