Virgin Tonic : La majorité des hommes pense que...

Quand l'on est en couple depuis plusieurs années, il nous arrive parfois de douter. Attention, on ne doute pas (ou peu) de son couple ! Par contre, on doute énormément de soi-même ! Est-ce que l'on est assez bien ? Est-ce que l'on n'a pas vieilli ? L'autre nous aime t-il toujours ? Bref, vous voyez l'idée. Et mesdames, si jamais vous vous posez 15.000 questions à la seconde, sachez qu'on a un chiffre qui devrait vous rassurer.

Si vous avez écouté le Virgin Tonic ce matin, alors vous savez qu'une femme recherche avant tout l'empathie et l'ouverte d'esprit chez un homme. Mais les hommes, eux, pensent que leur compagne est plus aujourd'hui. Alors si vous vous lamentez d'avoir changé depuis votre première rencontre, vous pouvez souffler !