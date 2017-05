Virgin Tonic : Une hausse de salaire procure autant de plaisir... qu'un orgasme !

Tous les matins, Camille Combal et toute l'équipe vous réveillent dans la joie et la bonne humeur dans le Virgin Tonic. Ce matin, c'est une info particulièrement étonnante qui est partagée par l'équipe et ça parle... d'orgasmes ! Si l'on apprenait il y a quelques semaines que la majorité des moins de 30 ans préfèrent cette activité à faire l'amour, cela n'empêche qu'avoir une relation sexuelle avec son/sa partenaire est l'un de nos péchés les plus appréciés. Et bien, sachez que pour atteindre le plaisir ultime, vous n'êtes pas obligés de faire l'amour. En effet, il semblerait qu'une hausse de salaire de 130% aurait les mêmes effets de plaisir qu'un orgasme !

D'après une étude réalisée par Russell Smyth et Zhiming Cheng, deux économistes australiens, l'orgasme procure autant de plaisir qu'une augmentation de salaire de 130%. Si ce n'est pas la chose la plus courante, on espère quand même que cela puisse vous arriver aujourd'hui ! Ce n'est pas la première fois que des effets de plaisir similaires à l'orgasme sont retrouvés dans un autre contexte que le plaisir de la chair. Souvenez-vous : les vacances en camping auraient également les mêmes effets qu'un orgasme !