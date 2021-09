Virgin Tonic : Une française sur trois se dit insatisfaite de sa vie sexuelle

Si vous suivez le Virgin Tonic chaque matin alors vous savez qu'il existe maintenant un Sex Toy voué a satisfaire les hommes ET les femmes au cours du rapport. Et justement, en parlant de ça, Nico s'est penché ce matin sur un sondage et pas des moindres : visiblement, près de une femme française sur trois se déclare insatisfaite de sa vie sexuelle.

Pour réaliser cette étude, près de '5 025 femmes résidant dans les cinq principaux pays européens, dont 1 005 Françaises, ont été interrogées*', explique Sud Ouest.

Institut « Richop » : Les Françaises sont-elles heureuses au lit ? #VirginTonic pic.twitter.com/R7LO9RzbuG — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) September 6, 2021

"D’après l’étude, 28 % des Françaises interrogées se disent pas du tout ou peu satisfaites de leur vie sentimentale actuelle, soit autant que les femmes britanniques. Elles ne sont que 24 % en Italie, 21 % en Espagne et 16 % en Allemagne", poursuit le média. Notez que 35 % des femmes âgées de 18 à 69 ans dans notre pays affirment être peu ou pas satisfaites par leur vie sexuelle.

Mais alors, comment expliquer ces résultats ? « L’Hexagone est l’un des pays où le taux d’activité professionnelle des femmes est le plus élevé, ce qui peut engendrer du stress et ainsi empiéter sur la vie privée », répond François Kraus, directeur du pôle « Genre, sexualités et santé sexuelle » de l’Ifop.

Rendez-vous l'année prochaine pour voir si, oui ou non, les femmes sont plus satisfaites !