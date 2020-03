Virgin Tonic : Une ferme doit vendre 485 000 oeufs d'ici demain

Ce matin, direction la Ferme de Pluméliau-Bieuzy (Morbihan) avec le Virgin Tonic ! Cette ferme appartient à Frédérique et Simon et tous deux sont d’habitude les fournisseurs des écoles et de gros points de ventes aux alentours. Malheureusement, avec la crise sanitaire qui ravage le pays, ces derniers ont fermé. Ils doivent donc écouler 485.000 oeufs avant demain.

485 000 oeufs à vendre

Ils en ont déjà fait don de beaucoup au personnel hospitalier et aux pompiers mais organisent aussi une vente : 3 euros les 30 oeufs. C’est une vente sans contact avec gel hydroalcoolique et tirelire à l’entrée de la ferme et pas de clients qui achètent au même moment pour rester prudents. Si demain les oeufs ne sont pas vendus il faudra tout jeter, ils arrêtent temporairement à partir de demain...