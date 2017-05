Une étudiante ingénieuse a sorti le très grand jeu pour tricher à ses exams comme ces étudiants thaïlandais très high tech... Elle ringardise les antisèches traditionnelles avec un matériel digne des Experts Manhattan ! Le Bureau des surveillants indépendants (OIA) a ainsi rapporté que 24 pages de notes écrites à l'encre invisible ont été retrouvées ainsi qu'une led à lumière UV afin de pouvoir les décrypter dans son sac... Malheureusement pour elle, sa technique a été repérée par le prof qui lui a alors confisqué ses antisèches invisibles.

Depuis, l'étudiante aurait été recalée de tous les exams nous apprend le bureau des surveillants... Et ce n'est pas la seule à avoir recours à la technologie en examen. Selon une étude du Guardian, le nombre d'étudiants (grillés) en pleine triche high tech a augmenté ! D'ailleurs, une majorité d'étudiants admet avoir déjà triché pendant ses études. Mais pas de bol pour eux, "les universités sont devenues plus expérimentées dans la détection et la gestion de toutes les formes de triche", a déclaré un porte-parole des universités britanniques.