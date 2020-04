Virgin Tonic : Une entreprise offre des iPad aux EHPAD pour Skype

Bonne nouvelle, on a trouvé un peu d'espoir dans cette période compliquée. Et cette lueur, on la doit à l’entreprise informatique varçoise “Sira 38”. Pourquoi ? Elle vient tout juste de faire un beau geste envers les EHPAD des alentours (Monestier-de-Clermont, Eybens, Voreppe) : Ils ont offerts des tablettes pour que les personnes âgées puissent communiquer avec leur familles !

Des ipad pour les EHPAD

L’entreprise voulait aider mais ne savait pas comment. C’est après avoir vu un reportage sur les EHPAD qu’ils ont eu l’idée de donner gratuitement des tablettes pour que les résidents puissent contacter leurs familles en visioconférence mais aussi écouter de la musique, regarder des vidéos...! Bref, de quoi égayer leur quotidien.