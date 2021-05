Virgin Tonic : Une entreprise new-yorkaise invente le tatouage éphémère qui dure un an !

Une info, un bon plan ou une anecdote qui sent bon la bonne humeur, ça vous tente ? Désormais, tous les matins aux alentours de 9h30, Mélanie nous offrira un moment de bonheur avec Plus Mel la vie ! L'occasion pour la plus positive des chroniqueuses du Virgin Tonic de partager quelque chose qui pourrait bien vous mettre un peu de baume au coeur. Et avec la morosité de la période actuelle, on se dit que ce n'est pas de refus. C'est parti !

Voilà une alternative qui pourrait bien vous intéresser ! Depuis quelques temps, cette start-up new-yorkaise fait parler d'elle grâce à une invention ingénieuse : la tatouage éphémère. Vous ne connaissez pas ? C'est normal, la société Ephemeral, qui a travaillé plusieurs années sur le concept, a trouvé une formule d’une encre composée de polymères biodégradables, qui se dissout naturellement entre 9 et 15 mois après injection selon le même procédé qu’un tatouage classique. Fini les regrets de celles et ceux qui se faisaient tatouer sur un coup de tête... Désormais, avec Ephemeral, on peut se faire tatouer le prénom de son amoureux ou la tête de son chien sans avoir peur de devoir passer le restant de ses jours avec ce dessin sur le corps !