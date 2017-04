Virgin Tonic : Une employée Uber découvre que son mari la trompe... grâce à une cliente !

Il y a quelques semaines, on apprenait que pour détecter un infidèle, il fallait bien écouter sa voix. Malheureusement, cela ne marche pas à tous les coups. Mais pour cela, on peut compter sur le karma. C'est en tout cas ce qui s'est passé pour cette jeune femme âgée de 24 ans. Employée chez la compagnie Uber en tant que conductrice, elle a découvert les infidélités de son mari d'une façon très surprenante... Elle a partagé son récit sur son compte Twitter, sous le pseudonyme Msixelaa et vous n'allez pas y croire. Alors qu'elle venait de prendre en charge une jeune demoiselle fraîchement arrivée à l'aéroport, elle remarque que l'adresse à laquelle elle doit la déposer ne lui est pas inconnue et qu'elle n'est autre que l'adresse de son petit-ami...

Alors que son copain l'avait averti de son départ à New-York afin de voir sa mère hospitalisée, celui-ci avait en fait prévu de passer un week-end avec sa maîtresse à son domicile. La jeune femme trahie a décidé de partager le récit de cette histoire folle sur Twitter dans une série de tweets partagée des milliers de fois : "Avance rapide. Il y a une heure : j'ai embarqué une fille à l'aéroport, elle met l'adresse d'un complexe d'appartements dans le GPS. Elle me dit être ici pour rendre visite... à son copain et me dit qu'elle est toute excitée. Elle ne l'a pas vu depuis longtemps, bla-bla-bla. J'entretiens la conversation et lui dis que mon mec vient de quitter la ville." Les internautes ont même créé le hashtag #Uberbae pour soutenir la jeune femme...