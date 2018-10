Virgin Tonic : Une dispute de couple ? Non, plutôt, un épisode de Louis La brocante ! 

Arrêtez-tout, on a trouvé la petite histoire qui va faire votre journée ! Elle n'est pas aussi belle que celle de cette princesse qui a renoncé à son titre par amour mais en tout cas, elle est sacrément drôle. Dans le Maine-et-Loire, au début du mois d'octobre, les gendarmes ont cru se retrouver face à une dispute conjugale : "ils décrochent leur téléphone au centre d'appels d'urgence et entendent ce qui s'apparente à une dispute conjugale. Un homme et une femme s'invectivent au sujet d'un possible divorce", ecrit Le Dauphiné. Les gendarmes se déplacent donc, imaginant se retrouver face à un couple en pleine dispute.

Mais surprise ! A leur arrivée, après avoir localisé l'appel, les gendarmes se sont retrouvés face à un homme âgé de 90 ans, tranquillement installé devant un épisode de Louis le Brocante dans sa maison de retraite. Confondant sa télécommande avec le téléphone, l'homme avait ainsi tapé "17"... évidemment, les gendarmes ont été appelés ! La fameuse dispute, elle, était tirée de l'épisode de Louis la Brocante...Tout est bien qui finit bien !