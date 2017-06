Virgin Tonic : Une compagnie aérienne vous fait partir à 70 euros vers... une destination secrète

On vous parlait de l'exploration possible du Titanic, voici le voyage en terre inconnue ! C'est plus ou moins ce que propose la compagnie aérienne Lufthansa. Le concept est simple : vous payez un vol à bas prix sans connaître la destination et vous décollez pour un endroit choisi pour vous ! Néanmoins, pour éviter une destination qui ne vous correspond pas du tout, vous choisissez d'abord parmi les thématiques suivantes "amis, shopping, ville, fiesta, romantique, soleil et mer, culture, nature". Sachez que la destination est en Europe et que vous pouvez soit vous retrouver dans des destinations populaires comme Florence et ou Rome ou plus confidentielles telle Gdansk en Pologne.

Niveau budget, c'est carrément un bon plan ! Les billets les moins chers démarrent à 70 euros pour une destination surprise. Pour le moment, l'idée est testée au départ de Munich ou Francfort (Lufthansa est une compagnie allemande) mais pourrait bien s'étendre à d'autres pays si le concept rencontre son public... Sinon, sachez que le jour idéal pour réserver vos billets d'avion est le...