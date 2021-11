Virgin Tonic : Une chanson inédite des Beatles avec Ringo Starr et George Harrison retrouvée !

Désormais, quasiment tous les matins, Ginger a carte blanche pour aborder le sujet de son choix... dans la Ginger Story ! Et en bonne spécialiste des réseaux sociaux, cette dernière s'attèle bien évidemment à vous partager une information qui a fait le buzz sur la toile peu de temps avant et à côté de laquelle vous êtes peut-être passés. L'occasion pour notre chroniqueuse de vous faire part d'un sujet intéressant et sur lequel vous pourrez discuter avec elle directement depuis les réseaux du Virgin Tonic.

Au sommet de leur carrière, les Beatles ont enregistré de nombreuses chansons. Certaines n'ont même jamais été dévoilées. La preuve, un titre intitulé Radhe Shaam, chanté par George Harrison et Ringo Starr, vient d'être retrouvé dans le grenier de Suresh Joshi, un journaliste proche des membres du groupe à l'époque. "Il a été perdu et retrouvé plusieurs fois", a-t-il dit. "Nous n'avons pas eu l'occasion de le dévoiler" précise toutefois l'homme qui vient d'offrir ce morceau au grand public, plus d'un demi-siècle après son enregistrement. Quant à la description de ce projet jamais entendu auparavant, l'homme le décrit très simplement : "C'est une sorte de combinaison de toutes les religions du monde, que nous avons tous un but commun, et que nous ne faisons qu'un, tous ensemble". Alors en plein enregistrement de Hey Jude, les Beatles ont ensuite fait face à des problèmes au sein du groupe, jusqu'à leur séparation quelques temps plus tard. Des faits qui ont grandement impacté la non-sortie de Radhe Shaam.

Retrouvée durant la pandémie, la maquette a ensuite été rénovée ces derniers mois. Désormais, tous les bénéfices liés au titre seront reversés à des œuvres de charité, selon le souhait du propriétaire. Comme le rapporte le média DW, "Le style de Ringo et de George est clairement reconnaissable sur le morceau, selon Paul Parry, directeur du Liverpool Beatles Museum. Le titre a été joué devant un public d'une centaine de personnes mercredi au musée".