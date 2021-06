Virgin Tonic : Une carte Pokémon se vend 7800 euros aux enchères

"Attrapez-le tous!", scande le générique. Si vous avez entre 25 et 35 ans, alors vous avez forcément grandi en regardant Pokémon. Evidemment, de nombreux objets dérivés ont été imaginés mais les cartes, elles, restent les plus populaires. Or, jeudi dernier, de nombreux acheteurs se sont retrouvés à Drouot pour vivre cette vente aux enchères exceptionnelle : "La vedette de la salle est une carte Dracaufeu, quasi-neuve et de première édition (1999), soigneusement rangée dans son étui de plexiglas, estimée entre 10.000 et 12.000 euros", explique BFM TV.

Une carte pokémon Dracaufeu

Si les enchères ont démarré à 6000 euros, la carte sera finalement vendue pour la modique somme de 7800 euros (on vous laisse imaginer la surprise des habitués de la salle). "Pour cette génération plus ancienne, c'est un mystère", a ainsi explique à l'AFP Florian Bourguet (qui organisait la vente). "Ils ne comprennent pas comment on peut mettre 10.000 euros dans une carte Pokémon quand on n'arrive pas à vendre des fauteuils du XVIIIe siècle à 100 euros."

Il poursuit : "Et l'avantage des Pokémon, c'est que ça touche un public entre 25 et 35 ans, ça nous change de la clientèle habituelle des ventes aux enchères, c'est un public qu'on va accompagner longtemps". 25 ans après sa première diffusion, Pokémon continue de déchaîner les passions.