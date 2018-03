Virgin Tonic : Une bouteille jetée à la mer retrouvée après... 132 ans !

C'est la belle histoire de la matinée ! Récemment, Tonya Illman se promenait sur une plage Australienne. Et c'est en marchant tranquillement qu'elle a trouvé une vieille bouteille enfouie dans le sable. On vous l'accorde, jusque là, rien d'anormal. Parce que curieuse, Tonya ouvre cette fameuse bouteille et y découvre un formulaire allemand. L'écriture est presque effacée et il lui est impossible de discerner la date. Mais les experts sont formels : le formulaire daterait du 12 juin 1886. Selon France Info, Tonya Illman aurait emmené la bouteille dans un musée local, la laissant aux mains des scientifiques.

Après six semaines, on sait désormais qu'elle a été jetée depuis un navire allemand (le Paula). Le bateau serait parti en 1886 et c'est son équipage qui aurait jeté la bouteille dans l'Océan Indien dans le but de faire une expérience. Et ce n'est pas la première puisque près de 1000 bouteilles ont été jetées. Et c'est justement cette bouteille qui est ressortie la première.