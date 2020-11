Virgin Tonic : Une baleine avale des kayakeuses aux États-Unis (VIDEO) !

Voilà l'une des scènes les plus surréalistes aperçue sur la toile ces derniers jours ! Lundi dernier, à Avila Beach en Californie, deux kayakeuses décident de faire une promenade le long des côtes pacifiques. Alors qu'elles aperçoivent, au loin, d'énormes nageoires à la surface, ces dernières décident de s'approcher de ce qui s'avère être une énorme baleine à bosses. Ravies du spectacle, Liz et Julie ont pourtant eu la peur de leur vie lorsque le mammifère surgit de l'eau la gueule ouverte et les engloutit littéralement avec leur kayak...

"J'ai vu la grosse boule d'appât sortir de l'eau. J'ai vu la baleine remonter. Je me suis dit oh non ! C'est trop proche !" confiait quelques heures plus tard Liz McSorley, venue observer les cétacés. Plus de peur que de mal tout de même puisque la baleine a aussitôt recraché les deux kayakeuses, en état de choc. Devenue virale sur le web, la vidéo a été vue plusieurs millions de fois dans le monde. Une scène totalement dingue qui, d'après les locaux, ne se passent qu'extrêmement rarement. Ouf !