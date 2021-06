Virgin Tonic : Une appli propose d'envoyer des compliments à ses collègues

Les encouragements, c'est important. Et justement une application vous permet d'envoyer des compliments à vos collègues : "L'idée de Listen Léon est venue à sa fondatrice en écoutant une conversation de couloirs où il était question d'elle. Elle travaillait chez Airbus et elle avait surpris ses deux supérieurs hiérarchiques dire le plus grand bien d'elle, alors qu'elle croyait ne pas être à la hauteur de son poste", explique France Tv Info. L'idée derrière l'application ? Aider les travailleurs à prendre conscience de leur potentiel mais aussi de leurs qualités.

Une appli pour encourager ses collègues

Grâce à un algorithme, l'application peut ainsi voir si le message est positif : "On est guidé dans la rédaction pour améliorer graduellement sa qualité et sa longueur", précise le média.

Parce que parfois, ça ne tient pas à grand chose !