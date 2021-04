Virgin Tonic : Une américaine recherchée depuis 1999 pour... une cassette oubliée

On ne va pas se mentir, nous avons déjà oublié de rendre quelque chose. Que ce soit un CD, un livre, un briquet ou même un aspirateur, nous avons tous déjà emprunté quelque chose que nous n'avons jamais rendu. Et justement, aux Etats-Unis, une femme a découvert être recherchée depuis 1999 pour une cassette vidéo empruntée (et jamais ramenée). Explications.

En voulant renouveler son permis de conduire, Caron McBride a découvert qu'elle était recherchée et qu'elle avait un mandat d'arrêt jamais exécuté... la raison ? Une cassette vidéo de Sabrina L'apprentie Sorcière empruntée en 1999 par son colocataire. Notez que la copie est "évaluée à 58 dollars par le magasin de location aujourd’hui disparu", relève 7 sur 7.

Recherchée pour une cassette

"Les autorités de l’Oklahoma ont révoqué le mandat d’arrêt, mais Caron doit maintenant faire retirer l’accusation de détournement de biens de location de son casier judiciaire", poursuit le média. Caron McBride explique même que certains emplois lui avaient été refusés sans raison apparente par le passé...