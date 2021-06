Virgin Tonic : Une 2CV de 1981 (presque neuve) bientôt vendue aux enchères à Paris

Le 20 juin prochain, de nombreux collectionneurs se disputeront cette Citroën 2CV Charleston presque neuve : "ce bien d’exception a été conservé à l’abri dans son état d’origine pendant près de 40 ans et ne compte que 39 km au compteur, soit la distance entre l’usine et le domicile de l’acheteur", explique Ouest-France. Tenez-vous bien, la voiture n'a pas roulé depuis. : "Commandée en 1981 par un collectionneur de voitures, la Citroën est équipée de jantes d’Ami Super peintes en rouge « pour faire écho à la livrée Charleston", poursuit le média.

Une 2CV de 1981

L'habitacle est neuf et rien n'a bougé (ou démarré) depuis sa sortie de l'usine. Notez que le véhicule sera vendu avec son certificat d’immatriculation mais sans le contrôle technique.

Selon les experts, il faudra débourser entre 35 000 et 55 000 € pour se l'offrir. Les plus curieux pourront admirer cette merveille puisqu'elle sera exposée publiquement le 18 et 19 juin avant d'être visible sur rendez-vous le 20 juin à l’Espace Charenton (dans le XIIe arrondissement de Paris). Enfin, la vente aux enchères se lancée à 15 h.