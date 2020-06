Virgin Tonic : Un voyageur oublie son or à bord d'un train

Si vous aussi, vous êtes du genre tête en l'air dans les transports, sachez que vous n'êtes pas seul(e). Et justement, il y a huit mois, les autorités Suisses ont retrouvé un paquet hors du commun : tenez-vous bien, un passager avait oublié son or ! Il y avait pour 170 000 euros. La découverte a eu lieu en octobre dernier : plus de 3 kilos d'or ont été oubliés dans le wagon d'un train entre Saint-Gall et Lucerne, deux villes dans l'est du pays.

Il oublie son or dans le train !

Ces derniers mois, les autorités suisses ont tenté de retrouver le propriétaire. Elles ont décidé de communiquer publiquement cette affaire parce qu’elles ne le retrouvaient pas. Il a un délai de 5 an pour se faire connaître.