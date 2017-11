Virgin Tonic : Un voyageur Air Bnb repeint les murs pendant son séjour... et se fait rembourser !

Il est mardi, et Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic vous réveillent dans la joie et la bonne humeur ! De 7h à 10h, ils partagent avec vous de la musique, de l'information insolite et des anecdotes en tout genre ! D'ailleurs, si l'on découvrait hier quelles étaient les séries favorites des français, on apprend aujourd'hui l'histoire plutôt incroyable de Sabet. Alors qu'il avait loué un appartement sur Air Bnb lors de son séjour à Tokyo, il a décidé d'exprimer son art sur les murs. À l'aide d'encre Sumi et de son imagination, il a réalisé une fresque totalement unique.

Vous devez alors vous dire : comment a réagi l'hôte en découvrant le nouveau style de son appartement ? Tout ce qu'on sait d'Eric, l'hôte, est qu'il a tellement aimé l'art réalisé par Sabet, qu'il a décidé de lui rembourser la totalité de son séjour ! Désormais, le voyageur peut se sentir chez lui à Tokyo dans cet appartement, auquel il a un accès libre et dans lequel il peut se sentir comme à la maison !