Virgin Tonic : Un voiturier rend une Ferrari à 300.000 euros... à la mauvaise personne !

Un avocat américain a récemment attaqué en justice un palace de Floride après qu'un de leurs voituriers ait donné le véhicule - une Ferrari 458 Italia Spider de 300.000 euros, à la mauvaise personne !

Le voiturier s'est fait berné par deux voleurs, qui lui affirmaient que le ticket de parking se trouvait à l’intérieur et que le bolide était à eux. Heureusement, le couple avait finalement été interpellé peu de temps après car les phares de la Ferrari n’étaient pas ­allumés... Retrouvé avec de la drogue sur lui, le voleur s’est défendu en ­disant qu’il voulait juste impressionner la femme qu’il venait de croiser. Petite pensée au voiturier qui risque de ne pas s'en tirer très indemne suite à cette grande négligence.