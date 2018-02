Virgin Tonic : Un troisième volet de la saga "OSS 117" ? Jean Dujardin répond !

C'est parti pour une nouvelle matinale aux côtés de Camille Combal, et toute l'équipe du Virgin Tonic ! Et si hier nous apprenions que les Spice Girls seraient de retour pour une occasion bien spéciale, on a une nouvelle qui va ravir les fans de Jean Dujardin et Hubert Bonisseur de la Bath ! Alors que l'acteur était présent sur le plateau du Quotidien, Yann Barthes ne l'a pas lâché concernant la potentielle existence d'un OSS 117 3 !

Habile !

La grande nouvelle de Jean Dujardin sur OSS 117 3 est à revoir ici :

???? https://t.co/1yvL7xN9d6

???? Bonne soirée et à demain.#Quotidien pic.twitter.com/yo0NUzFtOK

— Quotidien (@Qofficiel) 5 février 2018

Et avis aux fans de l'acteur et du film, il y aura bel et bien un troisième volet de la saga OSS 117 ! Venu assurer la promo de son prochain film Le retour du héros, à l’affiche le 14 février prochain, Jean Dujardin s'en est amusé avant de confirmer l'information ! D’après Europe 1, "un des producteurs des deux premiers volets a confirmé la nouvelle. Il a aussi indiqué que la date de sortie espérée du film était le premier trimestre 2019". On espère que tout cela n'est pas un coup de bluff, sait-on jamais !