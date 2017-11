Virgin Tonic : Un train annulé en Belgique...parce que les employés faisaient la fête

Jeudi dernier, les usagers d'un train belge ont passé une sale journée : en raison d'un retard de plus d'une demie-heure, le train a dû être annulé. Jusque là, rien d'anormal : c'est embêtant, c'est énervant mais ce n'est pas bien grave. Mais ce que les usagers ne savaient pas, c'est que si ce fameux train avait tant de retard, c'est parce que les agents chargés de contrôler les billet et d'encadrer le départ étaient occupés ailleurs. En vérité, ils étaient tous en train de fêter un départ à la retraite !

Les belges ces champions qui annulent un train parce que le personnel de SNCB a vécu une soirée "trop arrosée" ????????‍♀️ https://t.co/tz4d6qvCgX — Daeny (@dreytbn) 2 novembre 2017

A la @sncb on est jamais en retard d'une petite fête, cela fait partie des compensations #onsefoutdesvoyageurs #sncbdéjà ungoûtdefête — Belate (@Belate_be) 2 novembre 2017

C'est dans la ville de Forest qu'a eu lieu la petite fête. Selon les médias belges, « trop peu de personnel s’est présenté au travail pour remettre en ordre un véhicule qui devait normalement quitter la gare centrale à 14h37 en direction du Luxembourg ». Voilà qui a dû plaire aux voyageurs. Du côté de la SNCB, on prend cette histoire au sérieux : « Ce n’est en soi pas un problème mais il doit toujours y avoir du personnel présent pour assurer le départ des trains à l’heure et en toute sécurité », relaie le 20 minutes. Un mésaventure dont les passagers se souviendront longtemps ! En France, la SNCF a décidé que passer 30 minutes de retard, elle rembourserait les billets. Et ça, c'est rassurant.