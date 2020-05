Virgin Tonic : Un touriste allemand reste bloqué 56 jours à l'aéroport de New Delhi

Imaginez passer des jours entiers dans un aéroport sans jamais pouvoir sortir... c'est exactement ce qu'a vécu ce touriste allemand : alors qu'il revenait d'Hanoï, l'homme était en escale à New Delhi avant de rejoindre la Turquie. Sauf qu'entre temps, les frontières se sont fermées et les avions, eux, ont cessé de voler en raison de la pandémie qui sévit à travers le monde. Résultat, l'homme a passé près de 56 jours dans l'aéroport.

Bloqué dans un aéroport

Il a eu le temps de sympathiser avec le personnel de l’aéroport, qui lui apportait de quoi manger et dormi et pour passer le temps, il lisait la presse. Pour l'heure, sa situation est aux mains "du ministère fédéral des affaires étrangères qui assure que l'ambassade allemande à New Delhi est entrée en contact avec les autorités indiennes et le touriste-criminel", explique Yahoo. On espère qu'il pourra (enfin) quitter Hanoï...!