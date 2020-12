Naïm Khan, à la tête du laboratoire physiologie de la nutrition et toxicologie (Inserm-AgroSup-université de Bourgogne) a imaginé un spray qui, contre toute attente couperait l'envie de manger. Le mardi 15 décembre dernier, le chercheur a reçu le prix "alimentation nutrition" de l’Académie de médecine. "Chez l’homme, il existe un système biologique de détection gustative des composants alimentaires. Il entraîne des sensations de plaisir ou de dégoût et contribue à réguler l’envie et la consommation", explique FranceTV info.

Un spray au goût de gras ?

Après plusieurs années de recherches, les équipes de scientifiques ont remarqué que certains sujets obèses avaient tendance à consommer des aliments gras : "On a constaté que les personnes obèses adorent le gras. Ils aiment bien les lipides alimentaires", explique le chercheur. "Quand je mange des frites ou du fois gras, il y a du plaisir alimentaire bien que l'on sache qu'ils sont mauvais pour la santé. Mais je les mange. C'est le plaisir lipidique", poursuit-il. Voici comment les chercheurs ont eu l'idée d'un spray qui ferait illusion. L'idée ? Faire croire au corps qu'il consomme du gras. "On peut faire des molécules, des faux gras, ce qu'on appelle des leurres lipidiques qui vont venir se fixer sur les récepteurs gustatifs, les papilles gustatives, des personnes obèses et vont déclencher une perception intense de plaisir alimentaire par le cerveau. C'est un peu la même chose que les édulcorants, qui permettent aux diabétiques d’avoir le même plaisir qu’avec du sucre. C’est cela qu’on développe pour la première fois dans le monde."

Pour l'heure, les campagnes de tests n'ont pas encore été lancés sur l'homme...