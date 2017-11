Virgin Tonic : Un sapin Made in Beyoncé pour Noël, ça vous dit ?

Imaginer un sapin original pour les Fêtes, c'est compliqué. Mais la bonne nouvelle, c'est que Beyoncé a pensé à tous ceux qui veulent se démarquer un peu. La reine des charts a imaginé une collection spéciale pour les Fêtes et évidemment, elle a sorti le grand jeu : boules de Noël, papier cadeau, vêtements... Un Noël made in Beyoncé, c'est maintenant possible.

Coque de téléphone ou boules de Noël à 10 euros pièce, Beyoncé a pensé à tout. Sommes-nous prêts à délaisser le bon vieux pull de Noël bien moche tricoté à la main pour un sweat tendance imaginé par la star ? Ca, on n'en n'est pas encore sûrs. Mais en tout cas, vous avez de quoi slayer comme la chanteuse !

Le tout est à retrouver sur Beyonce.com.