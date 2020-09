Virgin Tonic : Un restaurant de Narbonne bat le record du plus grand plateau de fromage

Vous le savez peut-être, consommer du fromage permet de vivre plus longtemps. Et justement, les amateurs de fromage seront ravis d'apprendre qu'à Narbonne, le restaurant Les Grands Buffets vient de battre le record du plus grand plateau de fromage au monde. Tenez-vous bien, les clients ont le choix entre 111 variétés de fromages différentes - toutes sélectionnées par Xavier Thuret, meilleur ouvrier de France fromager.

Le record du monde de Fromage !

La sélection a pris quatre ans - tous les fromages sont exposés dans une vitrine de 30 mètres. Fermé depuis le confinement, le restaurant ouvrira ses portes le 1er octobre !