Peut-être ne le saviez-vous pas mais lorsqu'il s'agit d'infidélité, certains métiers sont plus concernés que d'autres. Par exemple, les femmes travaillant dans la finances auront plus de chances de tromper leur conjoint - selon un sondage, évidemment. Mais bien souvent, les femmes sont les plus assidues. Elles sont plus fidèles et font preuve de beaucoup de maîtrise lorsque la possibilité de tromper leur conjoint se présente. Mais visiblement, une seule et unique condition pourrait les convaincre de sauter le pas.

Ainsi, sachez que 23 % des femmes actuellement en couple déclarent qu’elles pourraient tromper leur partenaire actuel si elles sont sûres que personne ne soit jamais au courant. Bien sûr, cela demande de l'organisation et une bonne dose de sang froid. Mais avec la certitude que leur compagnon ne le saurait jamais, les femmes auraient moins de scrupules à se lancer dans une relation adultère.