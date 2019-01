Virgin Tonic : Un pluie d'araignées observée au Brésil ! (VIDEO)

Inspirez, expirez. Vous avez une peur panique des araignées ? Vous ne les supportez pas ? Alors on préfère vous prévenir, la news qui suit (trouvée dans le 20 minutes) n'est pas pour vous. Vraiment, on préfère vous prévenir et vos épargner tout traumatisme indésirable. Pour les plus téméraires d'entre vous, direction le Brésil - où une pluie d'araignées a pu être observée. Ce qu'il faut savoir, c'est que le climat de la région et si chaud et si humide que les Parawixia Bristiata sont obligées de sortir la nuit pour s'alimenter. Jusque là, rien d'anormal.

Mais tenez-vous bien, ces araignées tissent de grandes toiles à plusieurs mètres de haut de façon à pouvoir chasser en grande quantité. Résultat, on aurait presque l'impression qu'elles tombent du ciel... rassurez-vous, elles vont bien plus haut que les arbres ! C'est impressionnant, c'est flippant (pour les phobiques) mais on le répète, elles sont beaucoup trop haut dans le ciel pour entrer en contact avec un autre humain.

Si ces images vous ont autant traumatisés que nous, on vous conseille de switcher avec cette news toute mignonne : Il existe maintenant des chaussons à l'effigie de votre animal de compagnie. Ca n'a aucun rapport mais c'est MIGNON.