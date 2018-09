Virgin Tonic : Un pâtissier suédois a osé créer... le croissant cubique

Vous vous en souvenez sûrement, un pâtissier basé à New York avait déjà imaginé un croissant malangé à un donut. Déjà, il y avait du level. Mais là, on a trouvé LE champion : un pâtissier suédois a carrément imaginé un croissant cubique. Notez que l'on doit ces "croissant cubes") à Bedros Kabranian, un pâtissier appartenant à l'équipe nationale suédoise de viennoiserie.

"Ce croissant carré part d'un moule que j'ai trouvé en Chine. Je l'ai importé et les idées ont commencé à germer... Il ne me restait qu'à ajuster la levure avant la fermentation pour gérer le façonnage de la pâte.", a t-il expliqué à The Huff Post. Sachez que ce n'est pas la première fois qu'il s'attauque à des classiques. En effet, Bedros Kabranian s'est déjà amusé à revisiter les viennoiseries en forme de cylindres, de rosaces ou encore de papillons. "Depuis que je suis dans l'équipe nationale de pâtissiers, nous nous efforçons de trouver de nouvelles formes, de nouvelles cuissons, que nous essayons pour les compétitions". Celui qui essaie toujours de repousser ses limites devrait encore nous impressionner !