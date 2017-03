Virgin Tonic : Un parent sur deux ne traverse pas sur les passages piétons avec leur enfant

Être parent n'est pas un métier facile tous les jours, mais c'est un vrai cadeau qui doit s'apprécier à sa juste valeur. Il implique de redoubler de vigilance tous les jours (comme ces nombreuses choses à ne pas faire devant les enfants) mais ce n'est pas tout. Selon une étude parue dans le Parisien, il semblerait qu'un parent sur deux ne traverse pas sur les passages piétons avec leur(s) enfant(s) lorsqu'ils les accompagnent à l'école...

Il est certain que, passé un certain âge, les enfants n'ont rapidement plus besoin de surveillance concernant la traversée des routes sur les passages piétons une fois que le réflexe est acquis, mais faut-il que celui-ci soit acquis. Et oui, être parent est un métier et même si cela n'est pas tous les jours facile (stressant surtout pour les femmes), c'est le plus beau métier !