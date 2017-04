Virgin Tonic : Un mouchard qui prévient les proprio quand le locataire Air Bnb est trop bruyant arrive !

Chaque matin dans le Virgin Tonic, Camille Combal et toute l'équipe partagent avec vous de nombreuses news intéressantes et insolites. Par exemple, on découvrait il y a quelques jours le secret pour faire 9 ans de moins. Mais ce matin, c'est une info des plus utiles qui a été partagé sur l'antenne de Virgin Radio et celle-ci va plaire aux voisins qui ont eux même un voisinage bruyant, et pas n'importe lequel. Sachez qu'il existe désormais un petit mouchard qui prévient les proprios lorsque le locataire Air Bnb est trop bruyant !

Il s'appelle Roomonitor, et est le fruit du cerveau des membres de la start-up espagnol Smart Things & Friends, qui conçoit du matériel pour les appartements de locations de touristes, hôtels ou autres auberges. Conçu pour lutter contre les nuisances sonores extrêmes, il lance l'alerte quand l'habitant temporaire du logement est trop bruyant. Pour l'instant, cette invention est exclusivement destinée à la location entre particuliers, à savoir celle d'Air Bnb, mais ne devrait pas trop tarder à ouvrir son champ d'activité !