Virgin Tonic : Un livre de recettes va sortir pour recréer les plats de la série Friends !

Vous le savez tous, Friends fera bientôt son grand retour sur nos écrans ! En effet, après des années d'attente et de spéculation de la part des fans de la série, Monica, Rachel, Phoebe, Chandler, Ross et Joey ont finalement accepté de revenir sur le devant de la scène. Une nouvelle qui devrait se concrétiser dans les prochains mois avec le tournage d'un épisode exceptionnel qui sera ensuite diffusé sur la plateforme HBO Max. L'occasion également de redécouvrir les bons plats de Monica et des autres...

En effet, pour celles et ceux qui voudraient refaire ces fameux plats à la maison, un livre intitulé The Official Cookbook va sortir le 22 septembre dans les bacs. En effet, même si la date de sortie n'a pas été annoncée en France, il sera disponible au Royaume-Uni au prix de 30 livres. Une somme plutôt modique quand on sait que vous pourrez faire l'unanimité avec l'une des 70 recettes mythiques de Friends à retrouver dans cet ouvrage. De la dinde de Monica aux sandwichs de Joey en passant par le diplomate de Rachel, aucun plat de la célèbre série ne vous échappera... Vivement la sortie dans l'Hexagone !