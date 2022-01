Chaque été, c'est la même rengaine : les moustiques valsent au dessus de nos têtes et nous empêchent de dormir en nous piquant ou bien, en faisant un bruit insupportable. Bref, nous avons tous passé une sale nuit à cause de ces petites bêtes volantes. Or, il existe maintenant un laser qui nous permettrait de les localiser. On en parle ce matin dans le Virgin Tonic.

This $199 laser pointer points out mosquitos without harming them https://t.co/UAlXGhgdJy pic.twitter.com/IqnNssUGJG — nmachi jidenma (@nmachijidenma) January 6, 2022

On doit cette invention à la startup israélienne Bzigo. Présenté lors du CES 2020, "cet objet baptisé du même nom que son créateur se compose d’une lumière LED, d’une caméra grand angle infrarouge capable de détecter les insectes jusqu’à 8 mètres de distance et d’un microprocesseur", explique Creapills. Et ce n'est pas tout ! Cette invention est capable de différencier les moustiques de simples grains de poussière et ce, même dans l'obscurité la plus totale. Comment ça marche ? Rien de plus simple : une fois le moustique détecté, un signal est envoyé directement à l’application installée sur votre smartphone. Ensuite, le capteur trace un faisceau lumineux circulaire autour du moustique (sans le blesser). Le reste ne dépend que de vous...!

Côté prix, il faudra débourser 175 euros pour s'offrir ce laser. Notez que huit euros sont nécessaires en amont... puisque la sortie n'est prévue qu'en 2022.