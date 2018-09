Virgin Tonic : Un joueur des Buffalo Bills prend sa retraite... en plein match !

Dimanche dernier, en plein match, Vontae Davis a décidé de prendre sa retraire. Résultat, il n'est pas retourné sur le terrain avec ses co-équipiers après la mi-temps. "Dès le retour aux vestiaires, alors que son équipe était menée 28 à 6 par les Los Angeles Chargers en match de la Ligue nationale de football américain (NFL), Davis s'est changé et a quitté le stade", rapporte BFM RMC. "Il a de lui-même quitté le match, il n'était pas blessé et il nous a fait savoir ensuite qu'il en avait fini avec le football", a expliqué son entraîneur.

Du côté de ses co-équipiers, l'annonce st mal passé. Certains juge son acte "irrespectueux" : "Je n'ai jamais vu cela, en équipes de jeunes, au lycée ou chez les pros, jamais. Il n'a rien dit à personne, j'ai découvert qu'il n'était plus là lorsqu'on est rentrés sur le terrain pour la seconde mi-temps, on nous a dit qu'il prenait sa retraite, c'est tout", a commenté Lorenzo Alexander. Le geste est inédit et, on ne va pas se mentir, on est tenté de faire pareil. Avouez, ce serait classe de partir du bureau à la pause dej' pour ne pas revenir !