Virgin Tonic : Un jeune Coréen reprend des tubes cultes avec un poulet en plastique et affole la Toile

On vous dévoilait il y a quelques minutes les secrets de l'adolescence, Facebook, Twitter dans les news pour briller à la machine à café, mais tout de suite, arrêtez-tout car on a trouvé la nouvelle tendance qui affole la toile. Il s'appelle Big Marvel, c'est un artiste décalé coréen, et ce dernier reprend des tubes en les interprétant avec un poulet en plastique (plus communément appelé le "pouic-pouic") en guise d'instrument ! Il a notamment repris des tubes cultes tels que "My Heart Will Go On" de Céline Dion, "Havana" de Camila Cabello, ou encore "Perfect" de Ed Sheeran !

Avec plus de 1.500.000 d’abonnés sur YouTube, le jeune coréen est devenu une vraie tendance et pourrait devenir la révélation K-pop de l'année ! Ce qui est certain, c'est qu'il s’est imposé comme le créateur d’un genre musical unique, qui amuse et attire de plus en plus de curieux. Il est définitivement la révélation de ce début d'année sur la toile, et n'a pas fini de nous épater !