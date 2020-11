Virgin Tonic : Un italien passe la frontière avec plus de 90 000 euros dans... son slip !

Voilà un trajet qu'il n'est pas prêt d'oublier ! Il y a quelques jours, un retraité italien âgé de 74 ans a eu la bonne idée de transporter 91 000 euros et 2950 francs suisses cachés dans son slip. Alors qu'il était dans un train en provenance de Genève et à destination de Venise, ce dernier aurait eu la mauvaise idée de transporter plus de 10 000 euros sur lui sans les déclarer. Un acte formellement interdit par la loi. Mais ce n'est pas fini. Plutôt que de les mettre dans un sac ou une valise, c'est dans son slip que l'homme avait préféré dissimuler sa petite fortune. On imagine les forces de l'ordre qui ont dû aller récupérer l'argent lorsqu'ils ont remarqué un gonflement à ce niveau-là...

Comme le précise nos confrères de 20 minutes, l'infraction du retraité lui a aussitôt coûté très chère. En effet, comme le précise la loi, l'homme a dû s'acquitter d'une amende équivalent à la moitié de la somme soit 41 914 euros. Les autorités italiennes auraient ainsi prévu de sanctionner le retraité.