Virgin Tonic : Un homme prétend venir de l’an 6491 et passe au détecteur de mensonge !

On en a parlé ce matin dans le Virgin Tonic, spéciale Trivial Tonic qui vous propose de gagner 1000 euros cash, un homme nommé James Oliver prétend aux États Unis qu’il vient du futur, de l’an 6491 précisément et qu’il est bloqué en 2018 à cause de sa machine à remonter le temps qui a eu une panne ! Incroyable, non ? On en a tous rêvé d’avoir une machine à explorer le temps, comme dans Retour Vers Le Futur ! Pourtant, on a tout de suite traité cette homme d’ahuri et peu de gens l’ont cru. On lui a alors fait passer un test au détecteur de mensonge, et vous savez quoi, James dirait la vérité ! C’est un vrai scénario de science fiction !

« Vos années sont différentes des miennes », a-t-il répondu au détecteur, « Ma planète est plus éloignée du soleil que la vôtre, donc il faut plus de temps pour se déplacer. Nous trouvons constamment de nouvelles planètes et de nouvelles galaxies chaque jour. » Il affirme par ailleurs qu’à son époque que les extraterrestres vivent avec les humains, et qu’un de ses meilleurs amis vient d’une autre planète. Et si vous vous demandez quelle sera l’avenir de notre planète, sachez que selon lui, la Terre va devenir encore plus chaude et deviendra inhabitable à cause de la pollution et du réchauffement climatique !