Virgin Tonic : Un homme prêt à sauter dans le vide, des poids lourds s'alignent pour amortir sa chute

Ce matin dans le Virgin Tonic, on vous emmène dans le Michigan. Après la belle histoire de cette famille qui accueillait son quatorzième garçon aux Etats-Unis, on vous parle de ces policiers qui, pour empêcher un suicide, ont eu recours à une méthode on ne peut plus atypique. The Huff Post explique ainsi qu'après avoir " bloqué la portion de l'autoroute 696 près de Detroit", les policiers ont fait appel à des poids lourds. L'homme s'est ensuite ravisé, il n'a pas sauté.

"Voici le moment où le dernier semi-remorque arrive pour venir en aide à l'homme qui envisageait de se suicider ce matin sur la route 696.", traduit le média. L'homme avait été signalé vers une heure et demie du matin et l'on ne connaît pas encore son identité. Sachez que pas moins de 13 semi-remorques ont été réquisitionnés. Il aura fallu quatre de négociations mais il est sain et sauf.