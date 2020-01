Virgin Tonic : Un homme de 104 ans demande qu'on lui envoie des cartes pour la St Valentin !

Je vous présente Bill White, il a 104 ans et est en maison de retraite ! Ses amis ont fait une demande un peu particulière dans le monde entier pour qu’il ne se sente pas seul le jour de la Saint Valentin… Certes, on est un peu en avance. Mais on s'est dit qu'il valait mieux vous prévenir avant pour que vous ayez le temps de préparer votre plus belle plume. Un geste qui paraît banal mais qui assura le sourire d'une personne âgée et d'un ancien vétéran.

"Je les conserverai tous comme j'ai sauvé les petites choses qui sont apparues jusqu'à présent et elles feront partie de mon histoire personnelle" a affirmé l'homme de 104 ans à la télévision. Comme l'ont précisé les membres de l'équipe du Virgin Tonic : "C’est un vétéran des marines et un héros de la Seconde Guerre mondiale ! Il a beaucoup de copains dans sa maison de retraite mais ils veulent lui faire la surprise de recevoir plein de courriers. Plus de 1.000 cartes postales ont déjà été envoyées ces derniers jours à travers le monde."

Pour lui envoyer vos cartes : Operation Valentine, Hold for Maj Bill White, USMC (Ret), The Oaks at Inglewood, 6725 Inglewood Ave. Stockton, CA 95207.