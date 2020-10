Virgin Tonic : Un hacker néerlandais a t-il deviné le mot de passe Twitter de Donald Trump ?

Imaginez deux minutes vous retrouver sur le compte Twitter de Donald Trump. C'est en tout cas qui serait arrivé à un hacker néerlandais : ce dernier aurait tenté d'entrer « maga2020 ! » (le slogan du président sortant) et visiblement, il aurait visé juste. "L’expert en cybersécurité aurait d’abord fait quatre tentatives infructueuses, avant de tomber juste avec « maga2020 ! ». Le mot « maga », correspond à l’acronyme du slogan de campagne de Trump, « Make America Great Again », et 2020 à l’année de l’élection présidentielle américaine. En somme, il s’agirait d’une protection complètement dérisoire", explique 20 minutes.

Le compte Twitter de Donald Trump hacké ?

Contrairement à certains comptes, il n'y aurait pas eu de double authentification. Vous le savez, lorsque vous vous connectez à un compte quel qu'il soit, une deuxième vérification (autre que votre mot de passe) vous est demandée - un envoi par SMS, par exemple. Pas cette fois. "Après avoir tenté d’alerter de nombreuses personnes quant à cette situation critique, Victor Gevers (le hacker) aurait enfin reçu confirmation, mardi 20 octobre, que le compte de Donald Trump avait été sécurisé"

Et vous, vous auriez tweeté de son compte ?