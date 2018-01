Virgin Tonic : Un grenoblois tombe nez à nez avec un python dans ses toilettes

Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic sont de retour ce mardi pour vous réveiller en douceur et faire le plein de bonnes énergies ! Et si nous apprenions hier qu'Eve Angeli veut reprendre du Johnny Hallyday en version zouk, c'est une toute autre news que nous découvrons aujourd'hui et notre pensée s'adresse directement à ce grenoblois qui a fait une découverte surprenante ce samedi 13 janvier. En se rendant dans ses toilettes, il est tombé nez à nez avec un python de 1m50 !

Il n'est pas prêt d'oublier sa journée du 13 janvier. Ce reptile, qui vivait initialement dans l'appartement situé en-dessous de l'homme d'une cinquantaine d'année, est monté jusque dans ses cabinets en rampant dans les canalisations. Le python avait disparu du domicile de sa propriétaire depuis un mois. Après l'intervention d'une brigade de pompiers spécialisée dans la gestion des nouveaux animaux de compagnie (NAC), l'animal est décédé dans une clinique vétérinaire de l'Isère suite à une ingestion excessive de produits chimiques...