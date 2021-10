Virgin Tonic : Un français se lance dans le championnat du monde de Burger !

Sortez les drapeaux français, entonnez votre plus belle Marseillaise. La raison ? Un français se lance dans le championnat du Monde des Burgers à Dallas.

Ce restaurateur originaire de Tours sera ainsi l'unique représentant de la France lors de cette compétition culinaire : Benoît Sanchez, chef du restaurant le Tatoué Toqué vient tout juste de remporter le World Burger Contest à Lyon - c'est donc tout naturellement qu'il compte emmener son talent Outre Atlantique.

Pour aller le plus loin possible, le chef a pris de nombreux conseils auprès de ses homologues à Dallas mais aussi auprès d'un conseiller culinaire spécialiste des Etats-Unis Benoit Sanchez promet et que tout est maison (du pain à la sauce) et il compte bien mettre toutes les chances de son côté pour finir dans le Top 10.